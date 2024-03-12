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Бизнес

Нижегородский производитель систем водоснабжения присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

14 марта 2024 09:31  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Гидрострой-НН" стало участником нацпроекта "Производительность труда". Компания занимается разработкой инженерных решений в области водоснабжения, водоотведения и водоподготовки, производством насосных агрегатов, станций повышения давления и пожаротушения.

"Нижегородская область сегодня — в тройке лидеров в России по количеству предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Это говорит о том, что поддержка государства полезна для наших компаний. Кроме того, регион в лидерах и по числу сотрудников предприятий-участников нацпроекта - более 70 тысяч человек трудится в компаниях, внедряющих бережливые технологии", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что внедрять бережливые технологии в ООО "Гидрострой-НН" будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

"Эксперты совместно с сотрудниками компании выберут пилотный поток, проанализируют его работу и проработают возможности по оптимизации процессов. Также они обучат сотрудников предприятия использованию бережливых технологий. Компания стала 258-м участником нацпроекта "Производительность труда» в регионе", - рассказал Максим Черкасов.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональный центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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