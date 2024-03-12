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Спорт

ХК "Торпедо" проедет с мастер-классами и автограф-сессиями от Сеченова до Уреня

14 марта 2024 11:42  [110] Спорт

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" в марте и апреле отправится в поездку по городам и посёлкам Нижегородской области. На площадках местных ФОКов спортсмены и тренеры проведут мастер-классы для детских команд, а после этого устроят автограф-сессии для своих болельщиков.

Взять автограф у любимых нижегородских хоккеистов и сфотографироваться с ними смогут все желающие, вход на мероприятия свободный.

Расписание поездок на март:

16 марта - Сеченово: старт автограф-сессии в 15:00, в ней запланировано участие Игоря Ларионова и Михаила Васильева;

17 марта - Нижний Новгород, КРК "Нагорный": мастер-класс - в 12:00, автограф-сессия - в 14:00, в ней примут участие голкиперы "Торпедо" - Адам Хуска, Иван Кульбаков и Николай Хабибулин;

18 марта - Нижний Новгород, ДС им. Коноваленко: 14:00 - мастер-класс для детей, 15:00 - семинар для тренеров;

19 марта - Арзамас, ФОК "Звёздный": 11:00 - мастер-класс, 14:00 - автограф-сессия (Денис Ян и Адам Хуска);

19 марта - Нижний Новгород, ТРЦ "Океанис", 3 этаж: 17:00 - автограф-сессия (вся команда и тренеры);

20 марта - Урень: 12:00 - мастер-класс для детей, 13:00 - семинар для тренеров, 13:45 - автограф-сессия (Владимир Филатов, Олег Ли);

20 марта - Нижний Новгород, ФОК "Заречье": 14:00 - награждение участников соревнований, 14:15 - автограф-сессия (Марк Марин, Сергей Гончарук, Бобби Линч);

21 марта - Кстово: 12:30 - мастер-класс, 13:30 - автограф-сессия (Кирилл Воронин, Максим Летунов);

22 марта - Заволжье, ДС им. Воронина: 12:30 - мастер-класс, 13:30 - автограф-сессия (Андрей Белевич, Михаил Орлов);

23 марта - Княгинино: 12:00 - мастер-класс, 13:00 - автограф-сессия (Никита Шавин, Даниил Бокун);

26 марта - Перевоз: 12:00 - мастер-класс, 13:00 - автограф-сессия (Василий Атанасов, Данил Веряев);

27 марта - Ардатов: 17:30 - награждение участников соревнований, 17:40 - автограф-сессия (Богдан Конюшков, Кирилл Кирсанов).

Напомним, ХК "Торпедо" 9 марта после проигрыша питерскому СКА завершил своё выступление в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее правительство Нижегородской области продлило контракт с Игорем Ларионовым ещё на три года. 

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Теги:
ХК Торпедо Хоккей
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