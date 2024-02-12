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Спорт

ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф

10 марта 2024 11:34  [64] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" на выезде 9 марта уступил питерскому СКА со счётом 0:3 - и завершил своё выступление в плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии 1/8 финала - 1:4 в пользу СКА.

Отыгрываясь в третьем периоде с 0:2, нижегородцы в лице нападающего Никиты Артамонова забили гол, но он был отменён в результате тренерского запроса СКА.

Третья шайба залетела в ворота "Торпедо" после снятия вратаря в последние минуты матча.

Причём по ожидаемым голам по системе хG (expected goals — метод оценки качества моментов, которые команда создаёт или допускает у своих ворот - прим.ред.) нижегородцы доминировали с показателем 3.25 против 3.03 со стороны СКА, но подвела реализация.

"К сожалению, не хватило немного свежести ребятам. Но я похвалил их за отдачу и за жажду в этом матче. Разочарованы сезоном, так как хотели пройти дальше. Но это спорт", - прокомментировал поражение главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов.

Напомним, что правительство Нижегородской области продлило контракт с Игорем Ларионовым ещё на три года. Несмотря на блистательное начало сезона, клуб завершил регулярный чемпионат на 7 месте Западной конференции КХЛ, проиграв несколько последних матчей.

А вот по итогам сезона 2022-2023 нижегородцы прошли в 1/4 финала плей-офф, выиграв в серии с московским "Динамо", но впоследствии уступив в полуфинале тому же СКА.

Как ранеезаявил Глеб Никитин, правительство Нижегородской области не планирует увеличивать финансирование хоккейного клуба "Торпедо". "Мы, имея один из низших бюджетов лиги, играем на уровне топ-клуба. Мы находимся на первом месте по всем медийным рейтингам КХЛ. Мы имеем такой бюджет не потому, что мы нищие или не можем выделить больше. Можем, но это будет неинтересно", - сказал он.

СПРАВКА:

"Торпедо" — российский хоккейный клуб из Нижнего Новгорода, выступающий в дивизионе Боброва Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Основан 26 декабря 1946 года.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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