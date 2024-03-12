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Общество

Владимир Путин 14 марта выступил с обращением к россиянам

14 марта 2024 11:52  [109] Общество

Фото: пресс-служба Кремля

Действующий глава государства Владимир Путин 14 марта выступил с обращением к гражданам и напомнил, что завтра стартует трёхдневное голосование по выборам президента России. 15 марта в 8:00 по местному времени откроются избирательные участки во всех уголках страны.

Он указал, что итоги выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

"Это важное, крайне ответственное событие. Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества.

Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее", - заявил Владимир Путин.

"Все мы, многонациональный народ России, – одна большая семья! Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет! Мы всё сделаем именно так, как хотим.

Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", - сказал глава государства в своём обращении.

 

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Теги:
Владимир Путин Выборы
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