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Общество

Глеб Никитин подписал распоряжение об организации противопаводковых мероприятий в регионе в 2024 году

14 марта 2024 12:46  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин подписал распоряжение регионального правительства "Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Нижегородской области в 2024 году".

Распоряжение предполагает своевременное проведение комплекса противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения благоприятной экологической обстановки во время весеннего половодья.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и ГКУ "Главное управление автомобильных дорог" поручено организовать расчистку и обеспечить проверку готовности водопропускных сооружений, мостовых переходов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения к пропуску половодья и паводков, а также уточнить сведения об опасных участках автодорог, низководных мостах, подверженных воздействию паводковых вод, разработать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на данных участках.

Министерство здравоохранения Нижегородской области должно обеспечить наличие запаса медицинских изделий и лекарственных препаратов, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям. В населенных пунктах, с которыми может быть нарушено автомобильное сообщение, нужно предусмотреть возможность решения вопросов медицинской эвакуации пациентов, обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми медикаментами.

Министерству образования и науки Нижегородской области поручено обеспечить непрерывное проведение учебного процесса в случае попадания населенных пунктов в зону возможного затопления.

Органы МСУ Нижегородской области должны организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки, а также создать противопаводковые отряды с включением в их состав водооткачивающей техники, плавательных средств, аварийные и аварийно-восстановительные бригады организаций и учреждений, эксплуатирующих ГТС. При неблагоприятном развитии паводковой обстановки необходимо будет организовывать проведение эвакуационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что готовность спецтехники к борьбе с возможным подтоплением проверили в Нижнем Новгороде.

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