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Общество

Готовность спецтехники к борьбе с возможным подтоплением проверили в Нижнем Новгороде

13 марта 2024 16:54  [124] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее поручение дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Подобный смотр носит ежегодный характер. В случае необходимости закупаются требуемые материалы по помпам и рукавам. Также, во время проверки спецтехники , определили места, где прежде всего нужно вести мониторинг ситуации с подтоплениями. По словам экспертов, в настоящий момент город готов откачивать воду по мере необходимости.

Готовность аварийно-технических команд, исправность оборудования и специального снаряжения к выполнению работ в период весеннего паводка проверили сегодня глава Автозаводского района Александр Нагин вместе с представителями МКУ “Управление ГОЧС по г.Нижнему Новгороду”

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, все организации и службы спасения обеспечены необходимыми техническими средствами. Отряд из 34 человек личного состава и 24 единиц водооткачивающей, инженерной и автомобильной техники полностью готов к противопаводковому периоду.

В настоящий момент городские коммунальные и дорожные службы продолжают вывоз снега с улиц города, идет работа по очистке дождеприемных колодцев от наледи. Все районные администрации в ежедневном режиме мониторят и докладывают о проведенных работах.

В случае выявления подтоплений горожан просят обращаться в районные службы оперативных дежурных , диспетчерскую службу МБУ “РЭД” или управляющие организации. Список и номера телефоны можно найти, пройдя по ссылке.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев сообщил что, за весь зимний сезон из Нижнего Новгорода вывезли почти 1,9 млн кубометров снега.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

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Теги:
Паводок Техника
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