Четверо сотрудников ОМК вошли в число лучших инженеров России

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Сотрудники выксунского завода группы ОМК победили на всероссийском конкурсе "Инженер года-2023" в номинации "Черная металлургия". Их выбрали из 70 тысяч кандидатов, представлявших 65 регионов России. Теперь сотрудников ОМК внесут в Реестр профессиональных инженеров России.
Три сотрудника получили звание лауреатов по версии "Профессиональные инженеры" (опыт работы не менее пяти лет), еще один инженер ОМК победил в категории "Инженерное искусство молодых", где соревнуются молодые специалисты до 30 лет.
Экспертное жюри, в числе которых были видные российские ученые, конструкторы, инженеры и организаторы производств, высоко оценили разработку новых технологий и продукции для клиентов ОМК, над которыми работали победители. Каждому их них вручили памятные серебряные знаки.
"Каждый год наши сотрудники пополняют список лучших инженеров страны. Со своей стороны, мы в ОМК помогаем им профессионально развиваться, даем возможности обучаться в магистратуре и аспирантуре ведущих технических вузов страны, воплощать в жизнь смелые проекты. Для этого у нас в Выксе есть инженерно-технологический центр с исследовательскими лабораториями, которые оснащены передовым оборудованием. Там наши инженеры могут самостоятельно разрабатывать новые технологии и продукцию под запросы клиентов, проводить исследования с использованием цифровых решений, например, искусственного интеллекта и машинного обучения, лазерного сканирования и аддитивных технологий. Сейчас у нас десятки патентов на разработки, сделанные нашими инженерами. Я рад, что внешнее экспертное сообщество высоко оценило результаты их труда", – отметил директор по развитию технологий и продуктов ОМК Павел Степанов.
Ранее сообщалось, что ОМК приступила к строительству корпоративного университета в Выксе.
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