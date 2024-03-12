Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения довоенного дома

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Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за старого дома по улице Волочильной в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
"Особый режим установлен в связи с прогрессирующим разрушением несущих конструкций многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Зона чрезвычайной ситуации установлена в границах дома № 5 литера А на улице Волочильной.
Главе администрации Ленинского района города Сергею Лукоянову поручили организовать охрану дома, размещение пострадавших жителей, а также составить план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Одноэтажный деревянный дом на улице Волочильной был построен в 1925 году. В нем расположено 12 жилых помещений.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.
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