Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде перекроют до 10 апреля Общество

Улицу Тверскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта почти на месяц. Об этом предупредили в городской администрации.



Согласно информации, ограничения будут действовать на участке между домами №18 по улице Тверской и №25 по улице Невзоровых по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Запланированные сроки - с 6:00 18 марта до 10 апреля включительно.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам, добавили в мэрии.

Напомним, вчера вечером на улице Тимирязева произошла авария на теплосетях. В результате ЧП были снижены параметры подачи ресурса на часть близлежащих домов. В настоящее время проводятся технические переключения, из-за чего могут кратковременно снижаться параметры теплоснабжения ряда домов по ул. Тимирязева, Красносельская, Кулибина, Максима Горького, Малая Ямская, Пушкина.