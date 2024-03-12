Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде перекроют до 10 апреля

Улицу Тверскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта почти на месяц. Об этом предупредили в городской администрации.
Согласно информации, ограничения будут действовать на участке между домами №18 по улице Тверской и №25 по улице Невзоровых по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
Запланированные сроки - с 6:00 18 марта до 10 апреля включительно.
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам, добавили в мэрии.
Напомним, вчера вечером на улице Тимирязева произошла авария на теплосетях. В результате ЧП были снижены параметры подачи ресурса на часть близлежащих домов. В настоящее время проводятся технические переключения, из-за чего могут кратковременно снижаться параметры теплоснабжения ряда домов по ул. Тимирязева, Красносельская, Кулибина, Максима Горького, Малая Ямская, Пушкина.
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