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Общество

Препарат для лечения коронавируса фавипиравир пропал из российских аптек

14 марта 2024 17:04  [45] Общество

Препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир, который Минздрав рекомендовал использовать для лечения COVID-19, исчез из сетевых аптек.

Лекарства нет в наличии в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ижевске, Саратове, Самаре, Краснодаре и Воронеже.

Так, например, в интернет-магазине "Максавит" указывается, что продажи препарата прекращены; "Аптека Вита" предупреждает, что лекарство с таким действующим веществом "в пути".

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на ГК АСНА (крупнейшая организация, в рамках которой свою деятельность осуществляют более 8 тысяч аптечных учреждений - прим. ред), сейчас фавипиравира нет в прайсах для поставщиков.

При этом Росздравнадзор указал, что в последний раз лекарство вводили в оборот в марте 2024 года, но размер партии в ведомстве не уточнили.

Разные варианты фавипиравира зарегистрировали пять отечественных компаний: в России он продаётся под торговыми марками "Авифавир", "Арепливир", "Коронавир" и "Фавибирин".

Производители отметили, что в случае увеличения спроса на препараты фавипиравира они готовы нарастить производство. Сейчас оно снижено в связи с сокращением заболеваемости коронавирусом и снижением спроса.

Напомним, в октябре Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В частности, согласно документу, для лечения COVID-19 рекомендованы 13 препаратов: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир+ритонавир, ремдесивир, миРНК [двуцепочечная], препараты моноклональных антител - Касиривимаб+имдевимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Сотровимаб и Регданвимаб; КОВИД-глобулин, витаглутам, умифеновир и интерферон-альфа.

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Теги:
Аптеки Коронавирус лекарства
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