Строительство дублера проспекта Гагарина началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подготовительные работы к строительству дороги-дублера проспекта Гагарина начались в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стройка автомагистрали стартовала с третьей очереди. В настоящее время на площадке проводятся геодезические работы, до конца марта планируется устроить временные переезды через инженерные сети и начать работы по устройству бытового городка строителей.

Затем в апреле строители приступят к отсыпке земляного полотна для будущей магистрали.

"Дублер проспекта Гагарина протяженностью около 12,8 км улучшит связь Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью города. Дорога также обеспечит транспортную доступность южных рубежей Нижнего Новгорода, где по механизму КРТ планируется построить около 3 млн кв. метров жилья. Магистрали такого масштаба в современной истории Нижнего Новгорода еще не строили", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Министр транспорта и автодорог Нижегородской области Павел Саватеев добавил, что пропускная способность магистрали составит более 130 тысяч автомобилей в сутки, что позволит полностью разгрузить проспект Гагарина.

Нижегородская область уже получила первый транш инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 3,7 млрд рублей из одобренных 17,82 млрд рублей на строительство магистрали.

Строительство дублера проспекта Гагарина должно завершиться в 2028 году.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в начале декабря 2023 года.