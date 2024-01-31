Более 200 участков планируют изъять под дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Стратегия развития Нижегородской области

Более 200 участков планируется изъять для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении на сайте минимущества региона.

Эти земельные участки расположены в садоводческих товариществах "Ока", "Огонек" и "Химик", в районе поселка Новинки, деревни Ольгино, села Ближнее Борисово и около федеральной трассы Р-158 "Нижний Новгород-Саратов".

Помимо этого, планируется изъять здание опытно-экспериментальной базы ННГУ им. Н.И. Лобачевского, несколько складов и водонапорную башню.

Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области предстоит определить размер компенсаций за изымаемые земельные участки и произвести выплаты их собственникам.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в начале декабря 2023 года.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.