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Общество

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский проголосовал на выборах президента РФ

15 марта 2024 11:14  [47] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский проголосовал на выборах президента РФ. Он посетил избирательный участок №2360, который находится в центральном ДК железнодорожников в Нижнем Новгороде.

"Мы – железнодорожники – люди повышенной ответственности и долга. В важные для страны моменты никогда не оставались равнодушными, и сейчас от гражданской позиции каждого из нас зависит процветание нашего государства", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

"Железнодорожники во все времена были и остаются надёжной опорой для своего государства. Наша отрасль развивается во всех направлениях, обеспечивая стабильную работу экономики страны. Есть долгосрочные планы на десятилетия вперед. Мы уверены в завтрашнем дне и в том, что все поставленные цели будут достигнуты. Сегодня мы не просто голосуем, мы выбираем своё будущее и будущее наших детей", - добавил руководитель ГЖД.

Он также призвал всех выбрать время, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее России.

Напомним, что Горьковская железная дорога организует избирательные участки на четырёх вокзалах. Это позволит гражданам, которые в дни голосования находятся в поездке, принять участие в выборах президента РФ. Главное условие - пассажир должен заранее оформить заявление о голосовании по месту нахождения.

Так, на Московском вокзале в Нижнем Новгороде будет размещён избирательный участок №2384. Он будет работать 15-17 марта с 8:00 до 20:00.

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Теги:
Выборы ГЖД
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