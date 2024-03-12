Подрядчик начал реконструкцию моста через Пижму в Нижегородской области Общество

Фото: ГКУ НО "ГУАД"

В Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области подрядчики ГУ автомобильных дорог начали ремонт участка дороги с мостом через реку Пижма.

Как сообщили в ГКУ НО "ГУАД", стоимость ремонтных работ объекта, который включен в национальный проект "Безопасные качественные дороги", составит 190 млн рублей.

Ожидается, что однопролетный мост будет восстановлен за девять месяцев. Также за это время приведут в порядок дорожное покрытие на подходах к переправе от ул. Центральной до ул. Заречной в рабочем поселке Тоншаево. Общая протяженность участка реконструкции составит 337 м.

Для безопасности пешеходов вдоль проезжей части проложат тротуар. Также подрядчик обустроит ливневую канализацию с очистными сооружениями, установит 13 опор освещения и переложит сети связи. В зданиях, которые располагаются рядом, заменят окна. На время ремонта моста, организован объезд по временному двухпролетному мосту.

В общей сложности в этом году в Нижегородской области планируется ремонт 13 участков дорог с мостами. Итоговая стоимость работ по госконтрактам превысит 2,6 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году по объемам ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Нижегородская область вновь оказалась в лидерах. В нормативное состояние привели более 7,5 млн кв. м дорожного полотна.

Как сообщалось ранее, движение по новому Борскому мосту ограничили в феврале. Это связано с подготовительными работы к предстоящему ремонту старого Борского моста: он закроется на ремонт 20 марта.