Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России с 2025 года Общество

Новые национальные проекты по ряду ключевых направлений необходимо запустить в России с 2025 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает телеканал "360".

Глава государства отметил, что перед российскими властями стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны, формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населенных пунктов, а также развитию транспортной и другой инфраструктуры.

"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты", — указал владимир Путин.

По словам президента, для старта новых нацпроектов в России создана достаточно устойчивая и надёжная база. А тенденции, которые сейчас наблюдаются в отечественной экономике, дают основания полагать, что эти планы реализуемы.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин затронул темы социальной политики и отношений с другими странами, ход специальной военной операции и новые нацпроекты. В частности, он анонсировал запуск таких национальных проектов, как "Семья", "Активная и продолжительная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры".