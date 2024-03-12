Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России с 2025 года

Новые национальные проекты по ряду ключевых направлений необходимо запустить в России с 2025 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает телеканал "360".
Глава государства отметил, что перед российскими властями стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны, формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населенных пунктов, а также развитию транспортной и другой инфраструктуры.
"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты", — указал владимир Путин.
По словам президента, для старта новых нацпроектов в России создана достаточно устойчивая и надёжная база. А тенденции, которые сейчас наблюдаются в отечественной экономике, дают основания полагать, что эти планы реализуемы.
Напомним, во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин затронул темы социальной политики и отношений с другими странами, ход специальной военной операции и новые нацпроекты. В частности, он анонсировал запуск таких национальных проектов, как "Семья", "Активная и продолжительная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры".
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