Элла Памфилова: Российская избирательная система уникальна и независима Общество

Фото: Александр Воложанин

Российская избирательная система уникальна и независима. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на международной конференции, сообщает телеканал 360".

По её словам, сама система выборов в России построена на принципе федерализма. Причём ЦИК взаимодействует не только с партиями и кандидатами, но и с исполнительной властью, СМИ, наблюдателями и международными председателями. А сама комиссия при этом является народной.

На конференции глава ЦИК также рассказала о борьбе со стереотипами о том, что в России реальных выборов нет. И эти усилия оказались не напрасными.

Комиссия выбрала приоритетное направление — повышение уровня доверия к ЦИК. Работа базируется на прозрачности системы, свободе волеизъявления тайного голосования и масштабной информационной работе.

На выборах присутствуют наблюдатели от кандидатов и от партий. Есть внутренний самоконтроль, кроме того работает видеонаблюдение.

А главный судья — избиратель, резюмировала Памфилова.

Напомним, что в Нижегородской области в дни выборов будет работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. Он располагается в Доме народного единства. В ситуационном центре установлена видеостена, на которой можно следить за прямой трансляцией с избирательных участков.

Также в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 будет работать горячая телефонная линия для приёма обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.

Председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин указал, что в России налажена самая совершенная избирательная система, которая построена на привлечении к общественному наблюдению нейтральных людей. Их подбором и подготовкой занимается специальный институт гражданского общества – Общественная палата (ОП) региона.

"Наша задача – обеспечить реализацию прав граждан на свободу их волеизъявления", - подчеркнул Стронгин.

На всех избирательных участках области работают общественные наблюдатели от ОП региона, порядка половины участков охвачены общественными наблюдателями от ОП РФ.