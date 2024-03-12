Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ открылся в регионе

Фото:
В Нижегородской области в 8:00 стартовали выборы президента Российской Федерации. Одновременно с этим начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Об этом сообщили в региональной Общественной палате.
Штаб располагается в Доме народного единства. В ситуационном центре установлена видеостена, на которой можно следить за прямой трансляцией с избирательных участков.
На площадке организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках, а также места для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.
Председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин указал, что в России налажена самая совершенная избирательная система, которая построена на привлечении к общественному наблюдению нейтральных людей. Их подбором и подготовкой занимается специальный институт гражданского общества – Общественная палата (ОП) региона.
"Наша задача – обеспечить реализацию прав граждан на свободу их волеизъявления", - подчеркнул Стронгин.
На всех избирательных участках области работают общественные наблюдатели от ОП региона, порядка половины участков охвачены общественными наблюдателями от ОП РФ.
Напомним, что в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 будет работать горячая телефонная линия для приёма обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.
Телефоны: (831) 267-24-20, 267-24-21, 267-24-22.
Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.
Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+