Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ открылся в регионе Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Нижегородской области в 8:00 стартовали выборы президента Российской Федерации. Одновременно с этим начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Об этом сообщили в региональной Общественной палате.

Штаб располагается в Доме народного единства. В ситуационном центре установлена видеостена, на которой можно следить за прямой трансляцией с избирательных участков.

На площадке организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках, а также места для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.

Председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин указал, что в России налажена самая совершенная избирательная система, которая построена на привлечении к общественному наблюдению нейтральных людей. Их подбором и подготовкой занимается специальный институт гражданского общества – Общественная палата (ОП) региона.

"Наша задача – обеспечить реализацию прав граждан на свободу их волеизъявления", - подчеркнул Стронгин.

На всех избирательных участках области работают общественные наблюдатели от ОП региона, порядка половины участков охвачены общественными наблюдателями от ОП РФ.

Напомним, что в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 будет работать горячая телефонная линия для приёма обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.

Телефоны: (831) 267-24-20, 267-24-21, 267-24-22.

Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.

Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.