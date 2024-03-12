Владимир Солдатенков: "Сейчас как никогда нашему обществу необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз и сделать свой выбор!" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" Владимир Солдатенков принял участие в выборах главы государства.

"Проголосовал сегодня на выборах президента Российской Федерации. Считаю, что каждый ответственный гражданин своей страны должен принимать участие в выборах. Только от нас самих зависит выбор будущего России. Мы вместе выбираем президента – человека, который определяет внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, человека, который является гарантом исполнения прав и свобод, закрепленных в Конституции. Сейчас как никогда нашему обществу необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз и сделать свой выбор!" - заявил депутат.

Также координатор партпроекта "Городская среда" отметил, что в Нижегородской области сегодня стартовало голосование за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды".

"В эти три дня жители могут рядом со своим избирательным участком проголосовать за объект благоустройства при помощи волонтера проекта ФКГС. Только мы с вами решаем, каким будет наше будущее и не надо надеяться на соседа. Сделайте свой выбор здесь и сейчас!" - сказал Владимир Солдатенков.

За ходом голосования и результатами проекта ФКГС можно следить в социальных сетях и на сайте golosza.ru. Оно продлится до 30 апреля.