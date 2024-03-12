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Общество

Голосование по выбору площадок для благоустройства в 2025 году по ФКГС началось в регионе

15 марта 2024 09:57  [1] Общество

В Нижегородской области 15 марта стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Нижегородцы смогут выбрать территории для будущего благоустройства в специальных пунктах рейтингового голосования, которые для удобства местных жителей размещены вблизи от избирательных участков. Адреса пунктов можно посмотреть на сайте hv.golosza.ru.

На площадках для рейтингового голосования находятся волонтёры, которые подробно расскажут о всероссийском рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" и продемонстрируют эскизные проекты. Членами команды добровольцев, которые будут помогать в проведении всероссийского голосования по объектам благоустройства ФКГС, стали около 3 тысяч человек.

После голосования за территории для благоустройства можно стать участником викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвящённой 310-летию со дня основания Нижегородской губернии. Для этого нужно обратиться к волонтёру проекта и ответить на вопросы викторины. В числе подарков, которые можно получить за участие, – смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, а также автомобиль.

Напомним, что благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по национальному проекту "Жильё и городская среда". За пять лет в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории. Кроме того, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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