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Общество

Мининский университет проведет Дни открытых дверей

15 марта 2024 17:14  [3] Общество

Фото: пресс-служба Мининского университета

Факультетские Дни открытых дверей пройдут в дни весенних каникул в Мининском университете. Как сообщает пресс-служба вуза, абитуриенты и родители приглашаются познакомиться с факультетом управления и социально-технических сервисов, факультетом гуманитарных наук, факультетом информационных технологий, естественно-географическим и лингвистическим факультетами.

Также у абитуриентов будет возможность поучаствовать в каникулярных школах, пообщаться с преподавателями и задать им все интересующие вопросы.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, процесс обучения в вузе проходит в современной инфраструктуре. Это научные лаборатории, обновленные спортивные площадки, коворкинг-зоны и музейные пространства. При поступлении вуз учитывает результаты внутренних олимпиад, за которые можно получить дополнительные 5-10 баллов к ЕГЭ, а стипендии в вузе достигают 25 тысяч рублей.

Узнать более подробно о датах и программе проведения Дней открытых дверей и каникулярных школ, а также пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке

Добавим, что 16 марта пройдет внутривузовская олимпиада по химии. Кроме того, университет приглашает на олимпиады по основам финансовой грамотности и 3D-моделированию. Они пройдут 17 апреля.

Актуальные новости о Мининском университете и поступлении всегда доступны в официальной группе Вконтакте и  на сайте .

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Теги:
Вузы НГПУ Студенты
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