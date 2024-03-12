Глеб Никитин проголосовал на выборах президента России Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Как отметил глава региона, он заранее зарегистрировался на электронное голосование и проголосовал дистанционно.

"При этом я понимаю людей, которые предпочитают приходить на участок. Это все-таки по-настоящему особый, я бы сказал, праздничный день, и он требует особого ритуала. Тем более что сейчас - масленичная неделя. Кто не регистрировался на ДЭГ, сходите на участок! Сегодня или в выходные. Голосование идет три дня. Это и гражданский долг, и возможность повлиять на будущее", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.