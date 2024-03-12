Иностранные наблюдатели встретились с председателем Общественной палаты региона Романом Стронгиным Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В штабе Общественной палаты Нижегородской области участникам Всемирного фестиваля молодёжи была презентована российская система мониторинга за выборами. Мероприятие было организовано в рамках региональной программы ВФМ-2024.

В Доме народного единства в ходе встречи с председателем Общественной палаты Нижегородской области Романом Стронгиным иностранные гости познакомились с устройством наблюдательной системы в избирательном процессе в Российской Федерации. Им также продемонстрировали, как устроен процесс мониторинга: в штабе располагается система электронных экранов, которые в реальном времени транслируют изображения с избирательных участков, меняя избирательный участок каждые несколько секунд. Таким образом, наблюдатели могут следить за тем, как проводится голосование.

"Это огромная машина, которая обеспечивает все наблюдательные процессы — камеры на участках, экраны, транслирующие изображения, возможность пересмотра записей при необходимости. Такой системы нет ни в одной стране мира, и я уверен, это вызывает огромный интерес. Это российские инновации, которые обеспечивают доверие населения к результату и прозрачность избирательной системы", - отметил Роман Стронгин.

Удивил иностранных гостей палаты и тот факт, что в России выборы длятся три дня. Такая практика впервые в стране была применена при голосовании за внесение поправок в Конституцию и, продемонстрировав высокие результаты, сохранилась в дальнейшем. Несколько дней дают больший охват желающих проголосовать и изъявить свою волю. Аргентинские участники Бахиа Франко и Фито Серватка Фиорелла Сол рассказали, что у них выборы проходят в один день, и наблюдательная система с включением современных технологий в принципе отсутствует.

"Меня очень вдохновила система голосования в России! Особенно система электронного голосования. У нас в стране нет чего-то похожего, но мы бы очень хотели внедрить ее. Поэтому я очень рад, что приехал в Россию и смогу рассказать об этих практиках в нашей стране", - поделился своими эмоциями участник из Папуа-Новой Гвинеи Хоне Самсон.

Знакомство иностранных участников региональной программы ВФМ-2024 с электоральной системой является частью межкультурной коммуникации, позволяющей обмениваться лучшими практиками применения технологий и создания прозрачной системы избирательных процессов.

Ранее сообщалось, что почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.