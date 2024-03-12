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Общество

Почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ

15 марта 2024 16:12  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пресс-конференция Общественной палаты Нижегородской области, посвященная старту выборов президента России, состоялась на площадке Дома народного единства 15 марта.

Как подчеркнул председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин, в первый день голосования на выборах президента РФ процесс волеизъявления в Нижегородской области проходит штатно, никаких нарушений не зафиксировано.

"Мы подготовили 6571 наблюдателя. Это наблюдатели из Общественной палаты региона, Общественной палаты РФ, а также представители пяти политических партий. Львиная доля наблюдателей - это представители нашей Общественной палаты", - подчеркнул Роман Стронгин.

Он также рассказал, что за ходом выборов в Нижегородской области наблюдают представители Греции, Аргентины, Камбоджи, Сербии и ряда других стран.

"На всех экспертов произвело впечатление масштабы и сложность обеспечения доверия к результатам голосования. Все иностранные эксперты отмечают, что у нас самая лучшая система голосования в мире. В их странах подобного нет. Например, в Аргентине можно проголосовать дистанционно, но для этого все равно надо прийти на избирательный участок. У нас можно проголосовать даже с телефона", - отметил Роман Стронгин.

Он также добавил, что наблюдателям в Нижегородской области помогают представители Уполномоченного по правам человека, общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека". По словам руководителя Общественной палаты региона, любое вмешательство в процесс волеизъявления исключено.

Ранее сообщалось, что делегация международных наблюдателей работает на выборах в Нижегородской области.

Помимо избирательных участков иностранные наблюдатели посетят Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области по наблюдению за выборами, а также встретятся с представителями кандидатов в президенты РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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