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Общество

Ольга Гусева провела встречу с представителями молодежи из 50 стран мира

16 марта 2024 10:07  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева в стенах Корпоративного университета правительства Нижегородской области встретилась с участниками региональной программы Всемирного фестиваля молодежи 2024, которая в эти дни проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече министр рассказала представителям 50 стран об истории и достижениях Нижегородской области, о зарубежных партнерах, с которыми ведется активное взаимодействие.

По словам министра международных и межрегиональных связей Ольги Гусевой, на данный момент у Нижегородской области почти 140 стран - торгово-экономических партнеров и 30 регионов-партнеров из 17 стран дальнего и ближнего зарубежья. Особая роль отводится сотрудничеству со странами БРИКС.

Кроме того Ольга Гусева рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Нижегородской области в ближайшее время. Например, в рамках председательства России в объединении БРИКС в Нижнем Новгороде пройдет семь значимых мероприятий. Повестка мероприятий обещает быть разнообразной. В культурной части принять участие смогут , все желающие. Пользуясь случаем Ольга Гусева пригласила иностранных гостей присоединиться к этим мероприятиям.

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Теги:
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