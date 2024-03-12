Мероприятия по выбору профессии пройдут в Нижегородском центре занятости Общество

Профориентационные мероприятия для школьников пройдут в Нижегородском центре занятости населения. Как сообщает управление по труду и занятости населения региона, мероприятия пройдут 19 марта в нагорном филиале центра занятости с 10.00 до 11.00 , 20 марта в школе №117 по адресу ул. Чайковского, 12 с 12.30 до 14.30 и 21 марта в школе №181 Лесной городок, 6А с 11.20 до 12.20.

Профессиональные консультанты центра расскажут школьникам о престижных и востребованных профессиях, о самых популярных направлениях профобучения, а также проведут профориентационные занятия и игры. Помимо этого, ребятам помогут оценить их личные качества и определить самую подходящую сферу деятельности.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом “Содействие занятости»" национального проекта "Демография". Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.



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