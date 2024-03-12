Участник СВО Михаил Петелин проголосовал на выборах президента РФ Общество

Фото: Дом народного единства

Участник спецоперации Михаил Петелин принял участие в выборах президента РФ на избирательном участке в микрорайоне "Цветы". Как сообщает Дом народного единства, нижегородец является активным участником голосований разного уровня, и считает, что это долг каждого человека.

На СВО Михаил Петелин отправился в качестве добровольца. Был командиром отделения в штурмовой бригаде. Служил на передовой и был дважды ранен. После завершения военного контракта, нижегородец вернулся к мирной жизни. О своем участии в СВО говорит, что это был бесценный опыт, который стоило получить.

"Я считаю, мне повезло, что у меня есть возможность отдать долг Родине. Каждый мужчина должен это сделать. Участие в выборах - это также долг каждого гражданина. Считаю, что в текущем историческом моменте наше общество должно консолидироваться на благо страны. Мы выбираем президента, который поведет нашу страну в сторону процветания. У России другого пути нет", - считает Михаил Петелин.

Ранее сообщалось, что национально-культурные центры и патриотические организации Дзержинска голосуют на выборах президента РФ.