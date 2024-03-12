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Общество

Председатель облизбиркома Маргарита Красилевская проголосовала при помощи "Мобильного избирателя"

16 марта 2024 18:52  [45] Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская 16 марта проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке, заранее выбрав его недалеко от места работы и воспользовалась механизмом "Мобильный избиратель".

Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателю проголосовать на выборах в любой точке страны, вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

"В этот раз я решила выбрать голосование традиционное – на избирательном участке. Выбрала избирательный участок рядом с работой, воспользовавшись механизмом "Мобильный избиратель". Еще раз удостоверилась, что на избирательном участке голосование идет в штатном режиме. Участок оборудован всем необходимым, у коллег хорошее настроение. Всех, кто еще не воспользовался своим правом, приглашаю на избирательные участки реализовать свое право и выбрать будущее страны!", - рассказала Маргарита Красилевская.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включен 288 371 избиратель региона.

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