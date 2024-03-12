Член ЦИК РФ Евгений Шевченко прокомментировал фейки о вбросах Политика

Видео в ряде тг-каналов, на которых члены региональных избирательных комиссий якобы вбрасывают бюллетени, на самом деле показывает процесс подсчета голосов из переносных ящиков для надомного голосования. Об этом ТАСС рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Видео, к примеру, о якобы вбросе на избирательном участке номер 912 в городе Дзержинске Нижегородской области является фейком. На самом деле, члены комиссии вводят в комплексы обработки избирательных бюллетеней бюллетени с выездного голосования по его завершению. Эта процедура строго соответствует закону и соответствующему Постановлению Центризбиркома России. Если бы авторы этого фейкового видео снимали его не с улицы через окно, а в помещении участковой избирательной комиссии, то они бы увидели плакат "Ввод бюллетеней в КОИБ из переносных ящиков", который такую процедуру всегда сопровождает", - отметил эксперт.

Он также добавил, что если участковая избирательная комиссия оснащена комплексами обработки избирательных бюллетеней, то бюллетени из переносных ящиков по завершении каждого из дней выездного голосования обязательно вводятся в КОИБы. Но этот процесс сопровождается соответствующим плакатом, чтобы было понятно, что это не вброс, а это процедура, регламентированная законом.

Ранее избирательная комиссия Нижегородской области опровергла информацию о якобы вбросе бюллетеней на одном из участков в Дзержинске.