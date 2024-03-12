Нижегородский избирком опроверг информацию о вбросах бюллетеней Общество

Избирательная комиссия Нижегородской области опровергла информацию о якобы вбросе бюллетеней на одном из участков в Дзержинске.

Как пояснили в избиркоме, информация о вбросах не соответствует действительности.

Так, на избирательном участке № 912 в городе Дзержинск Нижегородской области после 20:00 проходила процедура ввода бюллетеней в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.) из переносных ящиков согласно установленной инструкции. Присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений.

Ранее сообщалось, что первый день выборов в Нижегородской области прошел без нарушений.