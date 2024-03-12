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Политика

Явка избирателей к 10 утра 17 марта в Нижегородской области составила 61,96%

17 марта 2024 11:10  [91] Политика

Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 10 утра 17 марта составила 61,96%.

В избирательной комиссии Нижегородской области сообщили, что участие в голосовании на выборах президента РФ уже приняли 1 539 934 нижегородца.

На участках проголосовали 1 280 683 человека или 58,29% от общего числа избирателей в регионе.

Из 288,371 тыс. нижегородцев, которые зарегистрировались на ДЭГ, уже проголосовали 259,251 тыс. человек (89,9%).

Наиболее высокая явка избирателей по данным на 20.00 16 марта была отмечена в Сарове (80%), Вадском (79,6%) и Большеболдинском (75,67%) муниципальных округах.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

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