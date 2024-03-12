Масленичные гуляния проходят рядом с избирательными участками в Нижегородской области 17 марта Общество

Фото: Александр Воложанин

Масленичные гуляния проходят в Нижегородской области 17 марта.

Основные площадки для проведения праздничных мероприятий будут расположены рядом с избирательными участками. Всего 188 площадок в столице Приволжья и 100 - в 48 районах области.

Напомним, что праздничная программа включает в себя выступления музыкальных коллективов, конкурсы, викторины и различные интерактивы для участников. Все гости смогут угоститься блинами.

На улице Коминтерна в Нижнем Новгороде уже с утра рядом с избирательным участком весело отмечают Масленицу.

Как сообщалось ранее, широкую Масленицу отметят в Арзамасе на Соборной площади.

Также сообщалось, что движение транспорта на трех улицах в районе Щелковского хутора в Нижнем Новгороде будет временно прекращено в Масленичное воскресенье.