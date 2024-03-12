Масленичные гуляния проходят рядом с избирательными участками в Нижегородской области 17 марта

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Масленичные гуляния проходят в Нижегородской области 17 марта.
Основные площадки для проведения праздничных мероприятий будут расположены рядом с избирательными участками. Всего 188 площадок в столице Приволжья и 100 - в 48 районах области.
Напомним, что праздничная программа включает в себя выступления музыкальных коллективов, конкурсы, викторины и различные интерактивы для участников. Все гости смогут угоститься блинами.
На улице Коминтерна в Нижнем Новгороде уже с утра рядом с избирательным участком весело отмечают Масленицу.
Как сообщалось ранее, широкую Масленицу отметят в Арзамасе на Соборной площади.
Также сообщалось, что движение транспорта на трех улицах в районе Щелковского хутора в Нижнем Новгороде будет временно прекращено в Масленичное воскресенье.
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