Явка избирателей в Нижегородской области к полудню 17 марта составила 66%

Явка избирателей в Нижегородской области на президентских выборах к полудню 17 марта составила 66%. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.
На 12.00 17 марта участие в выборах президента РФ приняли 1 641 206 нижегородцев.
Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка в регионе составила 62,73% (1 378 536 избирателей). Из 288 371 избирателя, включенного в список голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 91% (проголосовал 262 670 человек).
Наибольшая активность голосования зафиксирована в Вадском, Лукояновском, Большеболдинском муниципальных округах Нижегородской области.
Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.
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