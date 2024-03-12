Праздник для избирателей устроили у Дома культуры в Воскресенском округе

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Праздник для избирателей устроили у Дома культуры в поселке Калиниха в Воскресенском округе.
Об этом сообщила в своих соцсетях помощник главы администрации Воскресенского округа Нижегородской области Вера Баранова.
Члены участковой избирательной комиссии встречают граждан в тематических костюмах.
Для детей, которые вместе с родителями приходят проголосовать, приготовлено праздничное угощение.
Ранее сообщалось, что масленичные гуляния проходят рядом с избирательными участками в Нижегородской области 17 марта.
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