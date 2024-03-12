Праздник для избирателей устроили у Дома культуры в Воскресенском округе Общество

Фото: Вера Баранова

Праздник для избирателей устроили у Дома культуры в поселке Калиниха в Воскресенском округе.

Об этом сообщила в своих соцсетях помощник главы администрации Воскресенского округа Нижегородской области Вера Баранова.

Члены участковой избирательной комиссии встречают граждан в тематических костюмах.

Для детей, которые вместе с родителями приходят проголосовать, приготовлено праздничное угощение.

Ранее сообщалось, что масленичные гуляния проходят рядом с избирательными участками в Нижегородской области 17 марта.