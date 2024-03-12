Сергей Старовойтов: "Президентская кампания-2024 - это референдум о доверии действующему главе государства и гонка за второе место"

Сергей Старовойтов, политолог, глава "Клуба регионов", в ходе онлайн-марафона "Ночь после выборов - 2024" заявил, что нынешняя президентская кампания фактически разделилась на две половины.
"Это референдум о доверии действующему президенту и гонка за второе место. Это та реальность, которая есть, иной стратегии невозможно предложить при имеющихся социологических исследованиях.
Главным избирателем для всех кандидатов стало государство. Все работали с коллективным государственным запросом, учитывая задачи государства. Беспрецедентное давление запада перешло к прямому военному приграничному давлению. Все кандидаты учитывали в своей предвыборной кампании госзапрос", - отметил он.
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