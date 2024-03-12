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Общество

В роддоме №7 Нижнего Новгорода прошло выездное голосование на выборах президента РФ

17 марта 2024 14:24  [87] Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

В роддом №7 Нижнего Новгорода 17 марта прибыли представители избирательной комиссий Автозаводского района с урной для выездного голосования.

Как сообщили в Избиркоме Нижегородской области, четверо будущих мам обратились в участковую избирательную комиссию, чтобы принять участие в выборах президента РФ.

Чтобы проголосовать на дому, в роддоме или другом медицинском учреждении, необходимо было заранее письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию (прием заявок завершился в 14.00 17 марта). В этом случае к избирателю выезжают члены комиссии для проведения голосования вне помещения.

"Я активная участница всех выборов. Считаю, что будущее нашей страны – это наш выбор. Кто, если не мы, должны выбрать правильное будущее для наших детей. Выездное голосование – это очень удобно, даже в роддоме мы можем сделать свой выбор", - сказала Елена Максимочкина.  

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

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Теги:
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