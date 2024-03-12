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Политика

После обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набирает 87,31% голосов

18 марта 2024 09:37  [124] Политика

Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала предварительные итоги голосования на выборах президента России 17 марта 2024 года. Явка по итогам выборов составила 74,22%.

После обработки 99,72% протоколов УИК действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,31% голосов: его кандидатуру поддержали почти 76 млн граждан, наделённых избирательным правом.

На втором месте по предварительным подсчётам находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов: за него проголосовали 4,3% избирателей - это 3,73 млн россиян.

Третье место по стране занял Вячеслав Даванков от партии "Новые люди": 3,83% голосов (3,33 млн), четвёртое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: 3,21% (2,79 млн).

В Нижегородской области, по предварительным данным, Путин набрал 86,4% голосов, Харитонов – 5,5%, Даванков – 3,8%, Слуцкий – 3,3%.

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Теги:
Выборы Голосование
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