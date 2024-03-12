Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по активности в ДЭГ Общество

В Нижегородской области с помощью ДЭГ проголосовали 266 тысяч избирателей. По активности дистанционного голосования наш регион вошёл в топ-5 субъектов РФ. Такие данные приводит Минцифры.

Напомним, дистанционное электронное голосование на федеральной платформе проходило в 28 регионах страны. Такую форму голосования выбрали более 4,4 млн россиян, из них свыше 288 тысяч нижегородцев.

Активнее всего граждане голосовали в первый день выборов: уже к 9:00 15 марта голоса отдали 20% включенных в список ДЭГ избирателей. Всего же за первые сутки на платформе проголосовали 75% зарегистрированных пользователей.

Нижегородская область по активности дистанционного голосования стала одним из лидеров: порядка 93% нижегородцев, подавших заявление на участие в ДЭГ, прошли процедуру до этапа транзакции.

Среди лидеров по голосованию в ДЭГ также оказались Московская область - 799 тысяч, Ростовская область — 352 тысячи, Свердловская область — 291 тысяча, Алтайский край — 260 тысяч, Новосибирская область — 229 тысяч, Чувашия — 225 тыс, Челябинская область — 216 тысячи.

В Минцифры также указали, что самый активный возраст онлайн-избирателей - 35-50 лет - 42%, затем 18-35 лет - 33%, старше 50 лет - 25%, причём такую форму голосования чаще выбирали женщины. Стоит отметить, что голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских — впервые. В этом году география применения ДЭГ протянулась через 11 часовых поясов: голосование началось на Камчатке, а завершилось в Калининграде.