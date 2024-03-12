Члены УИК №987 в Дзержинске пресекли попытку умышленного поджога на участке Общество

Председатель УИК №987 в Дзержинске вместе со своими коллегами пресекли попытку совершения противоправных действий на своём участке. Об этом рассказали в Нижегородском Избиркоме.

Согласно информации, ЧП случилось в субботу 16 марта. Председатель комиссии услышала телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями.

Члены УИК остановили женщину, а сотрудники полиции, которые дежурили на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств.

Происшествие не повлияло на дальнейшую работу на участке, поскольку оборудование для проведения выборов не было повреждено.

Избирательная комиссия Нижегородской области выразила благодарность председателю и членам УИК за проявленные бдительность и решительность.

Напомним, во многих регионах зафиксированы попытки устроить провокации: по указаниям ЦИПСО граждане обливали урны зеленкой, где-то пытались даже поджечь урны. Кроме того, в Дзержинске произошла неудачная попытка запустить видео с фейковым вбросом, которое оперативно было опровергнуто.