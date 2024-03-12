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Политика

Евгений Люлин: "Свободная и независимая страна под руководством сильного лидера открывает новую страницу своей истории"

18 марта 2024 10:22  [72] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал первые предварительные итоги выборов президента России.

"Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав больше 87% голосов. Окончательные итоги будут подведены позднее, после подсчета всех голосов избирателей. Однако уже сейчас совершенно очевидно, что наш народ сделал единственно правильный выбор", - заявил Евгений Люлин.

По словам спикера регионального парламента, "в условиях, когда Россия вынуждена отражать внешнюю агрессию в ходе специальной военной операции и, опираясь на собственные силы, укреплять свой суверенитет во всех сферах, страну должен был возглавить человек исключительных качеств, обладающий гигантским опытом и стратегическим мышлением".

"Результат этих выборов – наша общая победа! – подчеркнул Евгений Люлин. – Россия доказала, что ее не запугать санкциями, что нам не страшны угрозы прямой военной агрессии НАТО и даже ядерный шантаж. Свободная, независимая, великая страна под руководством единственно возможного сегодня сильного лидера открывает новую страницу своей истории!".

Напомним, после обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набирает 87,31% голосов. У Николая Харитонова – 4,3%, Владислава Даванкова – 3,83%, Леонида Слуцкого – 3,21%.

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Теги:
Выборы Евгений Люлин
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