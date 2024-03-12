Музей открылся в Северной башне кремля в Нижнем Новгороде после реставрации Культура и отдых

Фото: Фото: страничка минкульта Нижегородской области Вконтакте

Музей открылся в Северной башне Нижегородского кремля после реставрации. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Она стала пятой башней нижегородской крепости, где открылся музей. Во время ремонтно-реставрационных работ в Северную башню провели освещение и отопление, заменили напольные покрытия, окна и двери.

Северную башню пока что можно посетить по предварительной записи по "Пушкинской карте" в рамках специальной программы "Защитник российских рубежей". Но уже в начале июня башня откроется для всех посетителей.

Более 20 лет в башне размещается клуб исторической реконструкции "Хорт". Музей-филиал "Нижегородский кремль" сотрудничает с клубом более 15 лет и готов презентовать совместный проект для посетителей: специальные интерактивные программы и мастер-классы, в том числе по "Пушкинской карте".

"В рамках интерактивных программ посетители смогут увидеть доспехи и вооружения разных эпох, отчеканить монету, научиться плести кольчугу или сделать сувенир из кожи в средневековом стиле",- пояснили в региональном минкульте.

Напомним, главный дом усадьбы купца Сергея Беляева в Нижегородской области планируется отреставрировать.