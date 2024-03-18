Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта

17 марта нижегородцы отпраздновали Широкую Масленицу. Провожали зиму и встречали весну с блинами и народными гуляниям в разных уголках Нижнего Новгорода.
Развлекательные площадки были организованы возле избирательных участков, где горожан ждали выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины.
На Щёлоковском хуторе нижегородцы участвовали в кулачных боях, взятии снежной крепости и традиционных масленичных забавах.
Парки Нижнего Новгорода также подготовили фольклорные концертные и развлекательные программы.
Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин, Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода, парк "Швейцария"
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