Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта Культура и отдых

17 марта нижегородцы отпраздновали Широкую Масленицу. Провожали зиму и встречали весну с блинами и народными гуляниям в разных уголках Нижнего Новгорода.

Развлекательные площадки были организованы возле избирательных участков, где горожан ждали выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины.

На Щёлоковском хуторе нижегородцы участвовали в кулачных боях, взятии снежной крепости и традиционных масленичных забавах.

Парки Нижнего Новгорода также подготовили фольклорные концертные и развлекательные программы.

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин, Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода, парк "Швейцария"