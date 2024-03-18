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Культура и отдых

Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта

18 марта 2024 11:37  [107] Культура и отдых

17 марта нижегородцы отпраздновали Широкую Масленицу. Провожали зиму и встречали весну с блинами и народными гуляниям в разных уголках Нижнего Новгорода.

Развлекательные площадки были организованы возле избирательных участков, где горожан ждали выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины.

На Щёлоковском хуторе нижегородцы участвовали в кулачных боях, взятии снежной крепости и традиционных масленичных забавах.

Парки Нижнего Новгорода также подготовили фольклорные концертные и развлекательные программы.

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин, Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода, парк "Швейцария"

Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта

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Теги:
Масленица
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Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
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