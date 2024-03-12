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Общество

Более 26 тысяч постов от блогеров-наблюдателей было размещено в Нижегородской области за три дня выборов

18 марта 2024 14:11  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пресс-конференция Общественного штаба Общественной палаты Нижегородской области, посвященная итогам выборов президента России, состоялась на площадке Дома народного единства 18 марта.

Как особо подчеркнул председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин, выборы в Нижегородской области прошли без нарушений. Он также добавил, что два сообщения о якобы вбросах бюллетеней на участках на поверку оказались фейками.

"Из 6,5 тысяч наблюдателей три тысячи работали на участках. 1081 участок был оборудован системой видеонаблюдения. Также на базе общественного штаба по наблюдению за выборами работали три стационарные "горячие линии", за три дня поступило 57 обращений информационного характера, не связанных с нарушениями. У нас работали 1582 наблюдателя-блогера, которые разместили 26,1 тыс.постов в интернете. Также в регионе работали 10 международных электоральных наблюдателей". - рассказал Роман Стронгин.

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод, принявший участие в пресс-конференции по видеосвязи, отметил успешные практики Нижегородской области по организации выборов и работе наблюдателей.

"Нижегородская область на этих выборах сработала ярко, креативно. Было эффективное сопровождение экспертного сообщества, работала стрим-студия, было информированное освещение процесса выборов, разбор фейков, все было организовано на высоком уровне. Были четкие организация и контроль за ходом голосования в регионе. Нижегородский опыт рекомендовано распространять на другие регионы России", - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что почти 6,5 тысяч наблюдателей было задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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