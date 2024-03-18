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Общество

Замгубернатора Пётр Банников проведёт личный приём граждан 10 апреля

18 марта 2024 14:26  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников проведёт приём граждан 10 апреля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Петр Банников курирует вопросы взаимодействия губернатора и областного правительства с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и прокуратуры и реализует соответствующие полномочия в сфере безопасности.

Желающие записаться на прием должны подать письменное или электронное обращение на имя замгубернатора Нижегородской области Петра Банникова с изложением сути вопроса. Запись на прием прекратится за пять рабочих дней до его проведения.

Получить дополнительную справочную информацию можно в приемной граждан, обратившись лично или по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.

Прием пройдет 10 апреля в 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в 14:00 приём граждан проведет председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Прием граждан
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