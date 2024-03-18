Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство территории в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство общественного пространства в Нижнем Новгороде в 2025 году, придя с семьей на выборы президента РФ в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мэр столицы Приволжья признался, что выбрал для благоустройства территорию, где сам часто бывает.

"Сейчас там ничего нет, люди используют место как транзитное, просто проходят мимо. Если пространство наберет достаточное количество голосов нижегородцев, то будет здорово увидеть его с обустроенной прогулочной зоной, возможно, с детской или спортивной площадкой, деревьями и цветами", - отметил глава города.

Он также напомнил, что голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году проходит на сайте до 30 апреля.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.