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Общество

Бойцов СВО освободили от уплаты процентов на время кредитных каникул

18 марта 2024 16:42  [83] Общество

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля 2024 года внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Как сообщает телеканал "360", информацию о поручении опубликовали на сайте Кремля.

Речь идет о поправках к федеральному закону об исполнении обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также участниками СВО. Начало льготного периода, в соответствии с документом, 7 октября 2022 года.

Напомним, военнослужащий-заёмщик может воспользоваться правом на кредитные каникулы и обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора и приостановить исполнение обязательств на период, который не превышает срока военной службы.

Право распространяется на контрактников и добровольцев. Кредитные каникулы также могут оформить россияне, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Воспользоваться отсрочкой смогут и индивидуальные предприниматели.

В декабре прошлого года действие кредитных каникул было продлено до конца 2024 года.

В январе состоялась Владимир Путин встречался со студентами, которые принимают участие в спецоперации. Они попросили президента решить вопрос несоответствия кредитных каникул и накоплением процентов. Глава государства пообещал, что эту проблему решат.

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Теги:
Военные Кредит СВО
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