Ремонт четырех участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется с 1 апреля Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород"

Ремонт четырех участков федеральной трассы М -7 "Волга" в Нижегородской области начнется с 1 апреля. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Так, с 1 апреля дорожники приступят к замене дорожного покрытия на участках трассы М-7 "Волга" км 371+171 – км 383+000 в городском округе Дзержинск и на этой же магистрали на участке обхода Нижнего Новгорода км 404+000 – км 415+200.

Кроме того, в начале следующего месяца начнутся работы по замене асфальта на участках трассы М-7 км 524+000 – км 568+273 в Лысковском и Воротынском районах.

"Также с начала апреля начнутся планово-предупредительные работы на магистрали М-7 на путепроводе через федеральную трассу Р-158 на участке км 429+540. Работы завершатся до конца 2024 года", - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, весной дорожники планируют приступить к капремонту участка магистрали Р-158 ("Нижний Новгород - Саратов") км 77+200 – км 104+500. В связи с этим будут введены временные ограничения движения до осени 2025 года.

Напомним, компания из Санкт-Петербурга займется реконструкцией дороги к деревне Анкудиновка.