Движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта Общество

Движение автотранспорта по старому Борскому мосту прекратится с 26 марта.

Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, смещение даты перекрытия связано с необходимостью калибровки работы 36 светофорных объектов.

В частности, для корректной работы схемы организации дорожного движения во время ремонтных работ на мосту будет произведено дополнительное тестирование светофорных объектов. Данные работы проведут в ночное время.

Полное перекрытие движения по старому мосту через Волгу произойдет с 10.00. В ночь на 26 марта будут выполнены работы по нанесению временной дорожной разметки на новом мосту через Волгу для организации реверсного движения.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако проект был разработан только в 2023 году.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.