"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2024 12:44  [18] II форум науки и искусства пройдет одновременно в Нижнем Новгороде и Томске
19 марта 2024 12:26  [84] Недострой на улице Панина в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2024 году
19 марта 2024 12:17  [90] Около 120 тысяч нижегородцев проводили зиму в воскресных масленичных гуляниях
19 марта 2024 11:49  [126] Движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта
19 марта 2024 11:33  [113] Нижегородский опыт госуправления на основе данных и ИИ представили на выставке "Россия"
19 марта 2024 11:20  [112] Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике
19 марта 2024 11:14  [127] Трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова начнут менять 20 марта
19 марта 2024 10:54  [193] Ремонт четырех участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется с 1 апреля
19 марта 2024 10:13  [159] Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге
19 марта 2024 09:56  [151] Более 650 придомовых территорий проверили специалисты борского ГЖИ за зиму
Общество

Движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта

19 марта 2024 11:49  [126] Общество

Движение автотранспорта по старому Борскому мосту прекратится с 26 марта.

Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, смещение даты перекрытия связано с необходимостью калибровки работы 36 светофорных объектов.

В частности, для корректной работы схемы организации дорожного движения во время ремонтных работ на мосту будет произведено дополнительное тестирование светофорных объектов. Данные работы проведут в ночное время.

Полное перекрытие движения по старому мосту через Волгу произойдет с 10.00. В ночь на 26 марта будут выполнены работы по нанесению временной дорожной разметки на новом мосту через Волгу для организации реверсного движения.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако проект был разработан только в 2023 году.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский мост Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph