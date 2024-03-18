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Политика

Владимир Тарасов принял участие в первом в текущем году заседании Молодежной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода

19 марта 2024 12:10  [88] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

18 марта заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в первом в текущем году заседании Молодежной палаты при городской Думе, состоявшемся в Молодежном центре "Высота".

В работе заседания под председательством главы Молодежной палаты Анастасии Золотовой также участвовали министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина, программный директор Центра компетенций "КУПНО. Старт" Елизавета Ляшкова, председатель молодежного Совета Арзамасского приборостроительного завода имени П.И.Пландина, председатель Совета работающей молодежи Нижегородской области Артем Канашкин, члены Молодежной палаты и Городского совета.

В своем приветственном слове к собравшимся Владимир Тарасов отметил символичность проведения заседания в день оглашения результатов президентских выборов и 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"Перед молодежью сегодня открыты все дороги. Это наглядно показал прошедший недавно Всемирный фестиваль молодежи в Сочи с участием более 20 тысяч представителей 188 стран, где были продемонстрированы все имеющиеся на сегодняшний день возможности для роста и развития. Также о беспрецедентном внимании к молодежной повестке можно судить о заявлениях, сделанных главой государства Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собрания. В России начнется реализация программы "Школа лидерства" и трех национальных проектов "Молодежь России", "Кадры" и "Семья", которые во многом будут определять вектор развития россиян в возрасте до 35 лет. Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо города, региона и страны!" - сказал депутат.

В ходе мероприятия Анастасия Золотова и Артем Канашкин подписали соглашение о сотрудничестве между Молодежной палатой при городской Думе и Советом работающей молодежи Нижегородской области.

Также на заседании были рассмотрены вопросы молодежной кадровой политики, реализации социально значимых проектов, текущей и перспективной деятельности Молодежной палаты.

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Теги:
Гордума Молодежь
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