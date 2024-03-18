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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ получил главную премию фестиваля "Премьеры сезона"

19 марта 2024 17:27  [38] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Итоги ежегодного театрального фестиваля "Премьеры сезона" подвели в Нижегородской области . Как сообщает министерство культуры региона, главную премию фестиваля получил Нижегородский театр юного зрителя.

В течение недели члены жюри оценили 13 лучших постановок нижегородских театров 2023 года. Это драматические, музыкальные и кукольные спектакли по произведениям Андерсена, Пушкина, Булгакова, Твена, Островского,Чехова и других авторов. Один из спектаклей эксперты оценили заочно.

В этом году в состав жюри фестиваля вошли театральный критик, кандидат искусствоведения Ирина Алпатова; журналист, кандидат филологических наук Сергей Козлов; театральный режиссер, член комиссии по театрам кукол Союза театральных деятелей России Виктор Шрайман. После каждого спектакля члены жюри обсуждали его с участниками творческих коллективов театров.

Главная премия фестиваля в номинации "Лучший спектакль" была присуждена спектаклю Нижегородского театра юного зрителя "Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона.

Премия в номинации "Лучший ансамбль" досталась коллективу театра музыкально-пластической драмы "Преображение" за постановку "Счастливый день" по пьесе Александра Островского.

Премию "Лучший дуэт" получили артисты Нижегородского театра комедии Дмитрий Поженский и Руслан Строгалев, играющие в спектакле "Голова" по пьесе Константина Стешика.

С остальными лауреатами премии театрального фестиваля "Премьеры сезона" можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что региональный этап конкурса театральных афиш прошел в Нижегородской области.

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Теги:
Премия Театры Фестиваль
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