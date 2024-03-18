Восемь человек обратились за медпомощью на месте пожара на улице Фучика Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сегодня днём в дневное время загорелась квартира на 5 этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе.

Огонь охватил 40 кв.м квартиры, произошло сильное задымление соседних квартир и лестничных площадок.

Из дома пожарные спасли 12 жильцов, в том числе четверых детей. Ещё 167 человек были эвакуированы по лестничному маршу.

Силами ГУ МЧС по Нижегородской области пожар уже ликвидирован. На месте работают 43 специалиста и 11 единиц техники.

По информации регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились восемь человек, из них трое детей.

Согласно оперативным данным, трое пострадавших, в том числе двое детей, госпитализируются в медицинские учреждения.

В частности, один мужчина получил обширные ожоги и в тяжёлом состоянии эвакуируется в ПИМУ.

Дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести направлены в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.

Ещё двоим пострадавшим – женщине 34 лет и ребёнку 11 лет, получившим термические ожогами, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, указали в Минздраве, также помощь была оказана ещё трём пострадавшим с острой реакцией на стресс.